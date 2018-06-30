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Конкурс «Православная инициатива» объявлен в Бурятии

Конкурс «Православная инициатива» объявлен в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Сумма грантов может дойти до 300 тысяч рублей

29 июня правительство республики и Бурятская митрополия Русской православной церкви подписали соглашение о сотрудничестве в проведении регионального грантового конкурса «Православная инициатива на Бурятской земле». Соглашение подписали глава Бурятской митрополии митрополит Савватий и руководитель администрации главы Баир Цыренов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Основная цель конкурса - поддержка гражданских инициатив, направленных на достойное устроение жизни личности, содействие развитию социальной сферы, культуры и образования. По мнению организаторов конкурса, любой талантливый замысел на определенном этапе нуждается в дополнительной опоре - для того, чтобы выйти на новую ступень развития.

По словам Баира Цыренова, республиканские власти заинтересованы в проведении регионального конкурса с международным статусом в Бурятии и окажут содействие в его проведении.

Участниками могут стать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, средства массовой информации, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Организатором конкурса «Православная инициатива на Бурятской земле» выступает Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».
В конкурсе участвуют локальные проекты, которые реализуются одной организацией на территории Бурятской митрополии. Сумма грантовой поддержки – не более 300 тыс руб.

Заявки, поданные на конкурс, будут оцениваться местными экспертами.

Подробная информация и положение о конкурсе на сайте «Православная инициатива» - http://pravkonkurs.ru/documents/contest_regulations.php

Справка:

Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» создан для развития многолетней деятельности по координации усилий различных НКО. Цель деятельности Фонда ― реализация общественно полезных программ и проектов поддержки и защиты гражданских инициатив, направленных на достойное устроение жизни личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Основными проектами Фонда являются международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива», интернет-проект коллективного народного финансирования «Начинание», деятельность по обучению, оценке и формированию экспертного сообщества в регионах РФ.


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