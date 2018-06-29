На Байкале проводят профилактические рейды

Отдыхающим напоминают правила поведения у воды
В Слюдянском районе Иркутской области инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками МЧС проводят рейды в прибрежной зоне Байкала для предотвращения несчастных случаев во время купания. Особенное внимание уделяется несовершеннолетним, находящимся у воды без сопровождения взрослых.
Патрулирование проводится на берегу озера Байкал в Слюдянке и Байкальске, а также в посёлке Култук.
Сотрудники разъясняют отдыхающим правила поведения у водных объектов, напоминают, что дети могут купаться только под присмотром взрослых.
В ходе одного из рейдов на так называемом «котловане» в посёлке Култук сотрудники полиции обнаружили двух детей, купающиеся без сопровождения взрослых.
Детей доставили домой, а родителей привлекли к административной ответственности, сообщает отдел МВД России по Слюдянскому району.
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