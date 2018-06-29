За их добычу выплатили почти 4 миллиона рублей
Бурприроднадзор продолжает работу по снижению численности лисиц и волков, для профилактики бешенства.
На текущий момент в республике добыто 729 особей лисицы и 393 волков в рамках регулирования их численности.
Это работа помогла снизить численность лисицы и волка, а, следовательно, предотвратить угрозу жизни и здоровью людей и домашних животных, а также не допустить ущерб экономике сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов республики Бурятия.
Охотникам за добытых лисиц и волков выплачивается до 5000 рублей, в независимости от пола и возраста животного.
Уже выплачено вознаграждения за 577 добытых лисиц на сумму 2 885 000 рублей и 210 волков на сумму 1 050 000 рублей.
В Бурятии добыли 800 лисиц и 400 волков
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