В Бурятии добыли 800 лисиц и 400 волков

За их добычу выплатили почти 4 миллиона рублей



Бурприроднадзор продолжает работу по снижению численности лисиц и волков, для профилактики бешенства.



На текущий момент в республике добыто 729 особей лисицы и 393 волков в рамках регулирования их численности.



Это работа помогла снизить численность лисицы и волка, а, следовательно, предотвратить угрозу жизни и здоровью людей и домашних животных, а также не допустить ущерб экономике сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов республики Бурятия.



Охотникам за добытых лисиц и волков выплачивается до 5000 рублей, в независимости от пола и возраста животного.



Уже выплачено вознаграждения за 577 добытых лисиц на сумму 2 885 000 рублей и 210 волков на сумму 1 050 000 рублей.

