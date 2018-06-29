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В Бурятии осуждён злостный нарушитель административного надзора

Общество, 
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31-летний житель Курумканского района признан виновным в неоднократном нарушении административного надзора.

- Судом установлено, что гражданин, в отношении которого установлен административный надзор, злостно и неоднократно не исполнял решение суда. В ночное время не находился дома, употреблял спиртные напитки в общественном месте, в связи с чем привлечён к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговором Баргузинского районного суда ему назначено 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
суд
 
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