Мужчина ближайшие месяцы проведёт в колонии
31-летний житель Курумканского района признан виновным в неоднократном нарушении административного надзора.
- Судом установлено, что гражданин, в отношении которого установлен административный надзор, злостно и неоднократно не исполнял решение суда. В ночное время не находился дома, употреблял спиртные напитки в общественном месте, в связи с чем привлечён к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговором Баргузинского районного суда ему назначено 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии осуждён злостный нарушитель административного надзора
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