В Бурятии осуждён злостный нарушитель административного надзора

Мужчина ближайшие месяцы проведёт в колонии



31-летний житель Курумканского района признан виновным в неоднократном нарушении административного надзора.



- Судом установлено, что гражданин, в отношении которого установлен административный надзор, злостно и неоднократно не исполнял решение суда. В ночное время не находился дома, употреблял спиртные напитки в общественном месте, в связи с чем привлечён к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговором Баргузинского районного суда ему назначено 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.

