Нашли нарушения санитарно-эпидемиологических, и противопожарных, и антитеррористических норм
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних.
- В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательств, допущенные спортивными школами района. Техническое оборудование в местах проведения спортивных мероприятий эксплуатировалось с несоблюдением требований технических регламентов. К занятию спортом допускались дети в отсутствие медицинских справок, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Директорам спортивных школ внесено 11 представлений об устранении нарушений закона. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 37 должностных лиц.
В Железнодорожный районный суд направлены иск о понуждении ДЮСШ № 16 к устранению нарушений противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Он находится на рассмотрении.
В спортшколах Улан-Удэ нашли множество нарушений
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