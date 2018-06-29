В спортшколах Улан-Удэ нашли множество нарушений

Нашли нарушения санитарно-эпидемиологических, и противопожарных, и антитеррористических норм



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних.



- В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательств, допущенные спортивными школами района. Техническое оборудование в местах проведения спортивных мероприятий эксплуатировалось с несоблюдением требований технических регламентов. К занятию спортом допускались дети в отсутствие медицинских справок, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Директорам спортивных школ внесено 11 представлений об устранении нарушений закона. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 37 должностных лиц.



В Железнодорожный районный суд направлены иск о понуждении ДЮСШ № 16 к устранению нарушений противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Он находится на рассмотрении.

