ГИБДД раскрыла положение камер в Бурятии

На региональных дорогах стоит 47 камер
Госавтоинспекция раскрыло актуальную информацию о местах установки камер ГИБДД на дорогах Бурятии регионального значения.
Всего в списке 47 камер на региональных дорогах «Улан-Удэ – Курумкан», «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга», «Тресково – Заречье» и «Зактуй – Аршан».
- Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения, удачи на дорогах и отличного отдыха! – желает Госавтоинспекция.
В списке отсутствуют камеры на федеральных трассах.
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На региональных дорогах стоит 47 камер
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