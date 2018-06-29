ГИБДД раскрыла положение камер в Бурятии

Госавтоинспекция раскрыло актуальную информацию о местах установки камер ГИБДД на дорогах Бурятии регионального значения.Всего в списке 47 камер на региональных дорогах «Улан-Удэ – Курумкан», «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга», «Тресково – Заречье» и «Зактуй – Аршан».- Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения, удачи на дорогах и отличного отдыха! – желает Госавтоинспекция.В списке отсутствуют камеры на федеральных трассах.

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