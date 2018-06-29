Связано это с Сурхарбаном
1 июля в Бурятии будут запрещена розничная продажа алкоголя. Исключение составляют предприятия, предоставляющие услуги общественного питания. Связано это с проведением Сурхарбан. «Байкал-Daily» уже представлял программу национального праздника, в котором примут участие порядка 850 человек.
С августа 2017 года выросли штрафы за нарушение правил оборота алкогольсодержащей продукции. Новые размеры штрафов по статье 14.16 КоАП РФ составляют: на индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций – от 20 до 40 тысяч рублей (ранее от 5 до 10 тысяч); на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей (ранее от 50 до 100 тысяч).
Согласно закону Бурятии, продажа алкоголя запрещена в дни Последнего звонка, Сурхарбана, Дня города (муниципального района), Международного дня защиты детей (1 июня) и Дня знаний (1 сентября), а в случае если День знаний приходится на выходной день - в следующий за Днем знаний рабочий день.
1 июля Бурятии не будут продавать алкоголь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Связано это с Сурхарбаном
В лесах Киренского района постановлением его главы действует режим чрезвычайной ситуации
Изменения будут с 30 июня по 7 июля
В колонии провели учения
Сегодня в парке имени Орешкова пройдёт фестиваль мороженого
Житель Чунского района Иркутской области рассчитался с алиментной задолженностью после запрета на проведение регистрационных действий в отношении квартиры
«Весь дом был в дыму, полз на коленях», - вспоминает герой
Эксперты обсуждали на конференции вопросы трансформации традиций в современном искусстве
Это дорога из Бурятии в Иркутск
В городе продолжается санитарная рубка деревьев
Для ребят были организованы занятия по декоративно-прикладному искусству, актёрскому мастерству, тренинги
Экспертиза выяснить причины поломок осветительных приборов
На протяжении долгих лет пенсионерка безуспешно обращалась за помощью на центральное телевидение
Финальные соревнования сейчас проводятся в Тункинском районе
Он сочинил вдохновляющую композицию в поддержку будущего матча сборной России с командой Испании