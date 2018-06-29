1 июля Бурятии не будут продавать алкоголь

Читают сейчас

В Киренском районе Иркутской области ввели режим ЧС Общество, В лесах Киренского района постановлением его главы действует режим чрезвычайной ситуации

Расписание нескольких поездов из Улан-Удэ изменится Общество, Изменения будут с 30 июня по 7 июля

Житель Иркутской области выплатил крупный долг ради продажи квартиры Общество, Житель Чунского района Иркутской области рассчитался с алиментной задолженностью после запрета на проведение регистрационных действий в отношении квартиры

Пенсионерка из Иркутской области отыскала брата после 30 лет разлуки Общество, На протяжении долгих лет пенсионерка безуспешно обращалась за помощью на центральное телевидение



