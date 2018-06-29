В лесах Киренского района постановлением его главы действует режим чрезвычайной ситуации
На территории других северных районов – особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В лесах региона высок риск возникновения природных пожаров. В зоне риска – большая часть территории области. На сегодняшний день природные пожары зарегистрированы в Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Нижнеилимском, Осинском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Чунском районах.
Специалисты надзорных органов и министерства лесного комплекса обращают внимание населения на действующее ограничение выхода в лес. Любые огнеопасные работы, развлечения и отдых с использованием открытого источника огня запрещены, поскольку могут привести к пожару. Ежедневно межведомственные патрульные группы выявляют факты нарушения требования пожарной безопасности. Так, за сутки в регионе составлено 8 протоколов об административных правонарушениях.
Для мониторинга лесопожарной обстановки используются беспилотники.
В Киренском районе Иркутской области ввели режим ЧС
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