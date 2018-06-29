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Расписание нескольких поездов из Улан-Удэ изменится

Общество, 
Изменения будут с 30 июня по 7 июля

С 30 июня по 7 июля изменится расписание следования следующих по Восточно-Сибирской железной дороге пассажирских поездов:

- № 20 Москва Ярославская – Пекин;
- №2 Москва Ярославская – Владивосток Северный;
- №78 Новосибирск Главный – Нерюнгри-Пассажирский;
- №70 Москва Ярославская – Чита II;
- №71 Улан-Удэ – Северобайкальск;
- №81 Улан-Удэ – Москва Казанская;
- №57 Иркутск Пассажирский – Кисловодск Пассажирский.

В указанные дни эти поезда будут следовать с отклонением от постоянного графика от 1 до 55 минут, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

поезд
 
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