Расписание нескольких поездов из Улан-Удэ изменится

Изменения будут с 30 июня по 7 июля



С 30 июня по 7 июля изменится расписание следования следующих по Восточно-Сибирской железной дороге пассажирских поездов:



- № 20 Москва Ярославская – Пекин;

- №2 Москва Ярославская – Владивосток Северный;

- №78 Новосибирск Главный – Нерюнгри-Пассажирский;

- №70 Москва Ярославская – Чита II;

- №71 Улан-Удэ – Северобайкальск;

- №81 Улан-Удэ – Москва Казанская;

- №57 Иркутск Пассажирский – Кисловодск Пассажирский.



В указанные дни эти поезда будут следовать с отклонением от постоянного графика от 1 до 55 минут, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



