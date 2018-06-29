В Бурятии лесник спас ребёнка из горящего дома

«Весь дом был в дыму, полз на коленях», - вспоминает герой
Вечером 22 июня в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой двухквартирный брусовой дом. Одним из первых, кто увидел дым, оказался сотрудник Заудинского лесхоза Фёдор Григорьев. Очевидцы сразу вызвали пожарных. Лесник побежал в дом и спас маленькую девочку.
- Я услышал, что плачет ребёнок, на коленях прополз на голос. Весь дом был в дыму, обнаружил на диване девочку, схватил её и вытащил из дома, - рассказывает Федор Григорьев.
После этого все вместе начали тушить дом.
Благодаря оперативным действиям, в пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.
По информации МЧС, на ликвидации пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.
Фёдору Григорьеву 58 лет, он уроженец села Бичура.
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