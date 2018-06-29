В Бурятии лесник спас ребёнка из горящего дома





Фёдору Григорьеву 58 лет, он уроженец села Бичура.

Вечером 22 июня в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой двухквартирный брусовой дом. Одним из первых, кто увидел дым, оказался сотрудник Заудинского лесхоза Фёдор Григорьев. Очевидцы сразу вызвали пожарных. Лесник побежал в дом и спас маленькую девочку.- Я услышал, что плачет ребёнок, на коленях прополз на голос. Весь дом был в дыму, обнаружил на диване девочку, схватил её и вытащил из дома, - рассказывает Федор Григорьев.После этого все вместе начали тушить дом.Благодаря оперативным действиям, в пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.По информации МЧС, на ликвидации пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.