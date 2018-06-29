Жителей Бурятии предупреждают о закрытии переезда в Култуке

Это дорога из Бурятии в Иркутск



Сегодня, 29 июня, с 16:00 до 20:00» будет закрыто движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области. Причина – ремонт железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал».



Для информирования водителей перед переездом установят информационные щиты и временные дорожные знаки.



Для автомобилей высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда согласно схеме объезда: под железной дорогой в 150 м от федеральной автодороги.



