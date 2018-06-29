В Бурятии прошла Байкальская школа для одарённых детей

Для ребят были организованы занятия по декоративно-прикладному искусству, актёрскому мастерству, тренинги
На базе спортивно-оздоровительного лагеря ВСГИК «Ослик», расположенного на берегу Байкала, с 17 по 23 июня прошла IV межрегиональная Байкальская летняя школа для детей с ограниченными возможностями по слуху. В проекте приняли участие дети из Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области.
Цели проекта - выявление и поддержка одарённых детей с нарушениями слуха, развитие творческих способностей средствами театральной терапии.
- Дети с нарушениями слуха являются особой категорией, в работе с которыми искусство используется не только как средство их художественного развития и формирования художественной культуры, но и оказывает на них лечебное воздействие, является способом профилактики и коррекции отклонений в развитии, способствует социализации особых детей, - отметили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.
Для ребят были организованы занятия по декоративно-прикладному искусству, актёрскому мастерству, тренинги, занятия по сценической речи, оздоровительные практики, квест-игры. Для педагогов был организован цикл мероприятий - круглые столы, мастер-классы, творческие встречи и т.д.
При реализации проекта использован опыт театра-лаборатории мимики и жеста «Голос тишины». Театр создан 6 лет назад на базе Восточно-Сибирского государственного института культуры совместно со специальной (коррекционной) школой-интернатом I-II вида (глухих и слабослышащих) как инновационная модель инклюзивного образования и творческого развития детей с нарушениями слуха.
- Наши дети были в летней школе уже не первый раз. Им очень нравится! Прекрасное месторасположение, свежий воздух, отличное питание, замечательный коллектив педагогов СКОШИ I-II вида и института культуры, насыщенная программа и умелая организация. Дети узнали очень много нового, приобрели полезные коммуникативные навыки, овладели дактильной азбукой и некоторыми жестами, - поделились своими впечатлениями родители детей с Бурятии и Забайкальского края.
В Бурятии прошла Байкальская школа для одарённых детей
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