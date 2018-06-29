В Бурятии появилось новое отделение МВД

Приказом МВД России в Бурятии реорганизован межмуниципальный отдел МВД России «Баргузинский»



Он реорганизован в два отделения – отдел МВД по Баргузинскому району и отделение МВД по Курумканскому району.



Исполнение обязанностей начальника ОМВД России по Баргузинскому району возложено на подполковника полиции Юрия Прокопца. Телефон дежурной части: 8(30131)41-4-32. Адрес отдела полиции: село Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 217 «б».



Исполнение обязанностей начальника Отделения МВД России по Курумканскому району возложено на подполковника юстиции Чингиса Рабданова. Телефон дежурной части: 8(30149)41-2-28. Адрес: село Курумкан, ул. Ленина, 82.



- Несмотря на оргштатные мероприятия, работа полиции в Баргузинском и Курумканском районах осуществляется в обычном режиме, - сообщили в пресс-служба министерства внутренних дел по Бурятии.



