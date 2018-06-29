В эти выходные в Бурятии пройдёт «Наадан-Сурхарбан-2018»
С 30 июня по 1 июля на Центральном стадионе в Улан-Удэ состоится республиканский культурно-спортивный праздник «Наадан-Сурхарбан 2018».
В спортивную программу включены 7 видов спорта: борьба «бухэ барилдаан», стрельба из национального лука, конный спорт, гиревой спорт, шахматы «шатар», бурятская традиционная игра по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» и игра в кости «шагай наадан». В соревнованиях примут участие около 800 человек из районов Бурятии и сборная команда Улан-Удэ (47 человек), сообщает управление по информационной политике администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 июня в селе Верхняя Иволга на ипподроме Иволгинского дацана с 13.00 начнутся конные скачки.
1 июля на территории Центрального стадиона пройдут не менее зрелищные спортивные и культурные мероприятия. С 12.00 стартует конкурс «Ёхор наадан» среди молодёжных команд, объединений, фольклорных ансамблей, студенческих коллективов. Следом за ним в режиме нон-стоп пройдёт молодёжный танцевальный баттл #ЯлюблютебяБурятия.
С самого утра после церемонии открытия пройдут соревнования и суперфиналы по бурятской борьбе «бүхэ барилдаан», шахматам «шатар», стрельбе из национального лука, разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган», гиревому спорту, а также поединок борцов за звание абсолютного чемпиона «абарга».
Торжественным парадом перед трибунами пройдут делегации спортсменов районов республики. Вечером состоится награждение абсолютных чемпионов «Наадан-Сурхарбаан 2018» .
В 20.00 начнётся праздничный концерт с участием звезд оперы и эстрады. В конце вечера всех гостей, спортсменов, артистов приглашают станцевать на флешмобе.
В Сурхарбане в Бурятии примут участие 850 человек
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