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500 книг поступило в центр «Шанс» в Бурятии

500 книг поступило в центр «Шанс» в Бурятии
Общество, 
Издания центру подарили неравнодушные жители в ходе марафона

Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» выразил благодарность жителям региона, принявшим участие в марафоне по сбору книг.

В учреждение поступило более 500 книг, библиотека значительно пополнилась художественной и научно-популярной литературой.

- Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с удовольствием проводят время за книгой в читальном зале, - сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.

Марафон по сбору книг для воспитанников и подопечных учреждений социальной защиты населения был объявлен министерством весной. Собрано более 4 тысяч книг, которые распределены по всем учреждениям. 
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