500 книг поступило в центр «Шанс» в Бурятии

Издания центру подарили неравнодушные жители в ходе марафона



Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» выразил благодарность жителям региона, принявшим участие в марафоне по сбору книг.



В учреждение поступило более 500 книг, библиотека значительно пополнилась художественной и научно-популярной литературой.



- Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с удовольствием проводят время за книгой в читальном зале, - сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



Марафон по сбору книг для воспитанников и подопечных учреждений социальной защиты населения был объявлен министерством весной. Собрано более 4 тысяч книг, которые распределены по всем учреждениям.

