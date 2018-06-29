Улицы города должны быть чистыми
В эти выходные состоится традиционный праздник Бурятии «Наадан-Сурхарбан». Открытие пройдёт в 13:00 30 июня на ипподроме Иволгинского дацана, а основные мероприятия запланированы на 1 июля на Центральном стадионе в Улан-Удэ.
Город активно готовится к празднованию. По словам руководителя комбината по благоустройству Улан-Удэ Андрея Матрохина, проводится уборка улиц, прилегающих к Центральному стадиону силами дворников, а также с помощью подметальной машины.
- В период проведения праздника, с 30 июня по 1 июля, в дневное и вечернее время будет организована ручная уборка до 23 часов, - доложил Матрохин на утренней планёрке в мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные сохранится сильная жара – до 35 градусов тепла, в этой связи будут поливать проезжую часть. Поливальные машины проедутся по улицам Свободы, Советская, Кирова и Куйбышева.
Также перед праздником выкосили 11 тысяч квадратных метров травы. Кроме того, уличные турникеты, ограждения помыли и покрасили.
Улицы Улан-Удэ на Сурхарбан убирать будут до 11 часов
Общество, Фото:
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