Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

Улицы Улан-Удэ на Сурхарбан убирать будут до 11 часов

Улицы Улан-Удэ на Сурхарбан убирать будут до 11 часов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Улицы города должны быть чистыми

В эти выходные состоится традиционный праздник Бурятии «Наадан-Сурхарбан». Открытие пройдёт в 13:00 30 июня на ипподроме Иволгинского дацана, а основные мероприятия запланированы на 1 июля на Центральном стадионе в Улан-Удэ.

Город активно готовится к празднованию. По словам руководителя комбината по благоустройству Улан-Удэ Андрея Матрохина, проводится уборка улиц, прилегающих к Центральному стадиону силами дворников, а также с помощью подметальной машины.

- В период проведения праздника, с 30 июня по 1 июля, в дневное и вечернее время будет организована ручная уборка до 23 часов, - доложил Матрохин на утренней планёрке в мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные сохранится сильная жара – до 35 градусов тепла, в этой связи будут поливать проезжую часть. Поливальные машины проедутся по улицам Свободы, Советская, Кирова и Куйбышева.

Также перед праздником выкосили 11 тысяч квадратных метров травы. Кроме того, уличные турникеты, ограждения помыли и покрасили.

Сурхарбан благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Сурхарбане в Бурятии примут участие 850 человек
В Сурхарбане в Бурятии примут участие 850 человек
Общество, 29.06.2018
В эти выходные в Бурятии пройдёт «Наадан-Сурхарбан-2018»
500 книг поступило в центр «Шанс» в Бурятии
500 книг поступило в центр «Шанс» в Бурятии
Общество, 29.06.2018
Издания центру подарили неравнодушные жители в ходе марафона
В выходные в Бурятии ожидается усиление ветра
В выходные в Бурятии ожидается усиление ветра
Общество, 29.06.2018
При этом сильная жара сохранится
Детский коллектив из Бурятии стал вторым в Монголии
Детский коллектив из Бурятии стал вторым в Монголии
Общество, 29.06.2018
В Улан-Баторе завершился международный конкурс детского творчества «Звёзды светлого будущего – 2018»
Бурятский оперный театр завершил большие гастроли на Дальнем Востоке
Бурятский оперный театр завершил большие гастроли на Дальнем Востоке
Общество, 29.06.2018
28 июня на Приморской сцене Мариинского театра завершились большие гастроли Бурятского театра оперы и балета, которые длились две недели
«Чёрного лесоруба» в Бурятии наказали обязательными работами
Общество, 29.06.2018
Мужчину признали виновным в незаконной рубке
В районной спортшколе в Бурятии работали судимые сотрудники
Общество, 29.06.2018
Они привлекались за преступления против здоровья населения и общественной нравственности
В Бурятии воздух прогреется до +33
В Бурятии воздух прогреется до +33
Общество, 29.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
53 судоводителя накажут в Иркутской области
Общество, 28.06.2018
Нарушителей выявили в ходе акции «Вода – безопасная территория»
Студотряд «Байкал» отправляется на БАМ
Общество, 28.06.2018
На БАМе ребята пробудут 2 месяца
В Иркутске приступили к строительству новой школы
В Иркутске приступили к строительству новой школы
Общество, 28.06.2018
В иркутском микрорайоне Лесной приступили к строительству новой школы на 616 мест
В Бурятии объявлен конкурс рисунков и стихов «Ёхор-наадан»
В Бурятии объявлен конкурс рисунков и стихов «Ёхор-наадан»
Общество, 28.06.2018
Лучшие рисунки станут официальными почтовыми открытками фестиваля «Ночь ёхора»
Улан-удэнцы возмущены низко летающими самолётами
Улан-удэнцы возмущены низко летающими самолётами
Общество, 28.06.2018
Горожане жалуются на сильный шум, не дающий спать по утрам

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^