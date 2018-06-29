При этом сильная жара сохранится
28-30 июня в половине районов Бурятии сохранится сильная жара. Однако, в некоторых районах ожидается усиление ветра, объявлено штормовое предупреждение.
29 июня в Улан-Удэ без осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-12 м/с, температура ночью +17,+18 градусов, днём +32,+34.
30 июня без осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-12 м/с, температура ночью +17,+19, днём до +35.
1 июня без осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с, температура ночью +18,+20, днём +30,+32.
В выходные в Бурятии ожидается усиление ветра
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В эти выходные в Бурятии пройдёт «Наадан-Сурхарбан-2018»
Издания центру подарили неравнодушные жители в ходе марафона
Улицы города должны быть чистыми
При этом сильная жара сохранится
В Улан-Баторе завершился международный конкурс детского творчества «Звёзды светлого будущего – 2018»
28 июня на Приморской сцене Мариинского театра завершились большие гастроли Бурятского театра оперы и балета, которые длились две недели
Мужчину признали виновным в незаконной рубке
Они привлекались за преступления против здоровья населения и общественной нравственности
По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы
В этом году наградят 10 преподавателей
Нарушителей выявили в ходе акции «Вода – безопасная территория»
На БАМе ребята пробудут 2 месяца
В иркутском микрорайоне Лесной приступили к строительству новой школы на 616 мест
Лучшие рисунки станут официальными почтовыми открытками фестиваля «Ночь ёхора»
Горожане жалуются на сильный шум, не дающий спать по утрам