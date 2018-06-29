В выходные в Бурятии ожидается усиление ветра

При этом сильная жара сохранится



28-30 июня в половине районов Бурятии сохранится сильная жара. Однако, в некоторых районах ожидается усиление ветра, объявлено штормовое предупреждение.



29 июня в Улан-Удэ без осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-12 м/с, температура ночью +17,+18 градусов, днём +32,+34.



30 июня без осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-12 м/с, температура ночью +17,+19, днём до +35.



1 июня без осадков, ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с, температура ночью +18,+20, днём +30,+32.



