Детский коллектив из Бурятии стал вторым в Монголии

В Улан-Баторе завершился международный конкурс детского творчества «Звёзды светлого будущего – 2018»



В Монголии в Улан-Баторе состоялся финал международного конкурса детского творчества «Гэгээн аласай одод - Звёзды светлого будущего – 2018». В состязании участвовали дети из трёх стран - России, Монголии и Китая. В итоге Гран-при завоевала девочка из Монголии Анужин.



Студия из Бурятии «Мүнгэн хонхонууд» завоевала второе место в номинации «вокал», серебряные медали и денежный приз в размере 800000 тугриков.



Специальный приз от одного из республиканских телеканалов и дархана, ювелира-оружейщика, скульптора Жигжита Баясхаланова получила участница из Улан-Удэ Алина Иванова, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

