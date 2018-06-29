«Чёрного лесоруба» в Бурятии наказали обязательными работами

Мужчину признали виновным в незаконной рубке



Житель Курумканского района признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере.



Мужчина в квартале 30 Курумканского участкового лесничества срубил 4 сосны, причинив ущерб лесному фонду в 11,4 тысячи рублей.



Подсудимый в ходе предварительного расследования вину признал в полном объёме, ущерб возместил.



Приговором мирового судьи ему назначено 260 часов обязательных работ.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

