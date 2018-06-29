Они привлекались за преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Прокуратура района проверила Бичурскую детско-юношескую спортивную школу.
- Вопреки требованиям Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности на должности тренеров ДЮСШ приняты 2 гражданина, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против здоровья населения и общественной нравственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Более того, вопрос о возможности трудоустройства данных лиц комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав не разрешался.
Прокурор внёс представление главе Бичурского района. В ходе проверки незаконно трудоустроенные работники были уволены с занимаемых должностей по собственному желанию.
В районной спортшколе в Бурятии работали судимые сотрудники
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