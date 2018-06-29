В районной спортшколе в Бурятии работали судимые сотрудники

Они привлекались за преступления против здоровья населения и общественной нравственности



Прокуратура района проверила Бичурскую детско-юношескую спортивную школу.



- Вопреки требованиям Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности на должности тренеров ДЮСШ приняты 2 гражданина, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против здоровья населения и общественной нравственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Более того, вопрос о возможности трудоустройства данных лиц комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав не разрешался.



Прокурор внёс представление главе Бичурского района. В ходе проверки незаконно трудоустроенные работники были уволены с занимаемых должностей по собственному желанию.

