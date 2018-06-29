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В Бурятии воздух прогреется до +33

В Бурятии воздух прогреется до +33
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы

Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-20 м/с.

Температура днём +28, +33, местами +18, +23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +32, +34.
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