В Бурятии воздух прогреется до +33

По данным Бурятского Гидрометцентра, 29 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы



Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-20 м/с.



Температура днём +28, +33, местами +18, +23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура +32, +34.



Читают сейчас

В районной спортшколе в Бурятии работали судимые сотрудники Общество, Они привлекались за преступления против здоровья населения и общественной нравственности



Улан-удэнцы получат компенсацию расходов за электрички Общество, Улан-удэнцам выплатят компенсации расходов граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в связи с отсутствием автомобильного транспорта