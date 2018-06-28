В Чите наградят проработавших в школах более 50 лет учителей

В этом году наградят 10 преподавателей



Городская дума столицы Забайкалья удостоит медалями «За безупречный труд и личный вклад в развитие муниципальной системы образования» преподавателей, которые проработали в образовательных учреждениях города более 50 лет, сообщает RuNews24 с ссылкой на Гордуму Читы.



– Люди, которые представлены к наградам, изначально реализовывали себя и показывали качественный, добросовестный труд, но они продолжают работать, делятся опытом, при том, что отдали уже более полувека детям. Это очень важно, что они получают оценку власти, — сказала депутат по социальной политике Раисы Мыльниковой отметила Мыльникова.



В прошлом году городская дума Читы приняла указ о награждении работников школ и дошкольных учреждений новой медалью «За безупречный труд и личный вклад в развитие муниципальной системы образования».



В 2017 году первые были представлены к наградам 14 педагогов. В текущем году наградят ещё 10 преподавателей.



