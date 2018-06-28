В Бурятии объявлен конкурс рисунков и стихов «Ёхор-наадан»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лучшие рисунки станут официальными почтовыми открытками фестиваля «Ночь ёхора»



Театр «Байкал» объявляет конкурс рисунков и стихов «Ёхор-наадан» для детей от 5 до 14 лет. Лучшие работы станут официальными почтовыми открытками XI международного фестиваля «Ночь ёхора» и примут участие во всемирном пост-кроссинге «Ticket to the Yochor». Победители получат и щедрые призы от спонсора мероприятия.



Конкурсные задания следующие:



- рисунки про народный танец-хоровод ёхор или фестиваль «Ночь ёхора»;

- стихи собственного сочинения о народном танце-хороводе ёхор или о фестивале «Ночь ёхора».



Участники должны загрузить свои рисунки в специальный альбом в группе театра «Байкал» в социальной сети «ВКонтакте». Стихи нужно размещать на личных страницах «ВКонтакте» с хэштегом #ёхорнаадан_театрбайкал. Работы, набравшие максимальное количество лайков, становятся победителями интернет-голосования, остальных же победителей определит конкурсное жюри, сообщает пресс-служба театра.

