Горожане жалуются на сильный шум, не дающий спать по утрам
Жители столицы Бурятии массово жалуются на низко летающие самолёты и на «невозможный шум», исходящий от них. Люди указывают, что эти воздушные судна они наблюдают преимущественно утром, хотя некоторые отмечают и вечернее время.
Подобные случаи фиксировались несколько раз на этой неделе. Сегодня ранним утром улан-удэнцы проснулись от сильного шума летающих низко самолётов. Жалуются жители различных районов – от Авиазавода до центра.
- Семи ещё не было, как начали летать. Чувство было, будто они пролетали над самыми крышами. Очень сильно шумели. Пролетел один самолёт, потом второй, третий, я насчитал шесть точно. Заснуть уже не удалось, - рассказал «Байкал-Daily» житель Виадука.
Как предположил представитель аэропорта «Байкал», на этой неделе улан-удэнцы могли увидеть самолёт, с помощью которого проводилась специальная проверка.
- У нас сейчас идёт плановая проверка наземных радиотехнических средств обеспечения полётов – радиостанций, маяков и прочего оборудования, которые позволяют самолёту сесть и взлететь. Самолёт неоднократно залетает в зону аэропорта, вылетает из неё. Это рядовое явление, такие облёты периодически проводятся, - сообщил «Байкал-Daily» сотрудник аэропорта.
Однако он отметил, что судно летало только вечерами. К тому же, буквально накануне технические работы завершились.
Не подтвердили причастность к шумным полётам и на Улан-Удэнском авиазаводе. Здесь заявили, что подобных вылетов у них не было. На авиазаводе пояснили, что аэродром, находящийся в микрорайоне Восточный, совместного базирования предприятия и военной части.
Возможно, запускали воздушные судна по утрам военные.
Улан-удэнцы возмущены низко летающими самолётами
Общество, Фото:
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