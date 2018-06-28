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Улан-удэнцы возмущены низко летающими самолётами

Улан-удэнцы возмущены низко летающими самолётами
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожане жалуются на сильный шум, не дающий спать по утрам

Жители столицы Бурятии массово жалуются на низко летающие самолёты и на «невозможный шум», исходящий от них. Люди указывают, что эти воздушные судна они наблюдают преимущественно утром, хотя некоторые отмечают и вечернее время.

Подобные случаи фиксировались несколько раз на этой неделе. Сегодня ранним утром улан-удэнцы проснулись от сильного шума летающих низко самолётов. Жалуются жители различных районов – от Авиазавода до центра.

- Семи ещё не было, как начали летать. Чувство было, будто они пролетали над самыми крышами. Очень сильно шумели. Пролетел один самолёт, потом второй, третий, я насчитал шесть точно. Заснуть уже не удалось, - рассказал «Байкал-Daily» житель Виадука.

Как предположил представитель аэропорта «Байкал», на этой неделе улан-удэнцы могли увидеть самолёт, с помощью которого проводилась специальная проверка.

- У нас сейчас идёт плановая проверка наземных радиотехнических средств обеспечения полётов – радиостанций, маяков и прочего оборудования, которые позволяют самолёту сесть и взлететь. Самолёт неоднократно залетает в зону аэропорта, вылетает из неё. Это рядовое явление, такие облёты периодически проводятся, - сообщил «Байкал-Daily» сотрудник аэропорта.

Однако он отметил, что судно летало только вечерами. К тому же, буквально накануне технические работы завершились.

Не подтвердили причастность к шумным полётам и на Улан-Удэнском авиазаводе. Здесь заявили, что подобных вылетов у них не было. На авиазаводе пояснили, что аэродром, находящийся в микрорайоне Восточный, совместного базирования предприятия и военной части.

Возможно, запускали воздушные судна по утрам военные.   
самолеты
 
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