Фестиваль Байкальской лиги КВН провели в Иркутске

Общество, Фото: администрация Иркутска

Мероприятие посвятили Дню молодёжи



В День молодёжи, 27 июня, на открытой площадке острова Юность в Иркутске прошёл музыкальный фестиваль Байкальской лиги КВН.



– Очень рад, что мы отмечаем этот праздник в дружеской атмосфере КВН! Музыкальный фестиваль впервые проходит на открытой площадке острова Юность. Убеждён, такие мероприятия станут хорошей традицией в городе! – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.



По итогам фестиваля первое место заняла команда педагогического института ИГУ «Квартет», на втором месте – участницы команды «Раисы», которые выступали экспериментальным составом и назывались «Лучшие подруги».



Замкнули тройку призёров «Последний поцелуй» и «Посейдон Карлеоне».



Также в рамках фестиваля прошёл турнир чемпионов с участием команд-победителей прошлых лет. В этом состязании победу одержали ребята из команды «Кино», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



