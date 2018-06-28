Мероприятие посвятили Дню молодёжи
В День молодёжи, 27 июня, на открытой площадке острова Юность в Иркутске прошёл музыкальный фестиваль Байкальской лиги КВН.
– Очень рад, что мы отмечаем этот праздник в дружеской атмосфере КВН! Музыкальный фестиваль впервые проходит на открытой площадке острова Юность. Убеждён, такие мероприятия станут хорошей традицией в городе! – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
По итогам фестиваля первое место заняла команда педагогического института ИГУ «Квартет», на втором месте – участницы команды «Раисы», которые выступали экспериментальным составом и назывались «Лучшие подруги».
Замкнули тройку призёров «Последний поцелуй» и «Посейдон Карлеоне».
Также в рамках фестиваля прошёл турнир чемпионов с участием команд-победителей прошлых лет. В этом состязании победу одержали ребята из команды «Кино», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Фестиваль Байкальской лиги КВН провели в Иркутске
Общество, Фото:
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