Работу планируется выполнить в Прибайкальском районе
Шестой год специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» занимаются борьбой с нежелательной растительностью.
В этом году такую работу планируется выполнить в Прибайкальском районе Бурятии на площади почти 50 гектаров.
Оптимальный срок обработки, когда у конопли вырастает 10-12 листьев. К этому моменту она ещё достаточно молодая и все всходы успевают отрасти.
Как показывает практика, два года после обработки конопля практически не появляется. Она замещается другой травянистой растительностью.
На третий год рекомендуется вновь повторять борьбу, поскольку в почве ещё может оставаться резервный запас семян и при благоприятных условиях могут появляться новые всходы.
Основные места её произрастания это старые, заброшенные скотоводческие фермы, сельхозугодия, придорожные полосы.
Погода установилась благоприятная. Укомплектованные бригады сотрудников филиала готовы приступить к работе.
В Бурятии уничтожат 50 га конопли
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