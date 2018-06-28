В Бурятии уничтожат 50 га конопли

Работу планируется выполнить в Прибайкальском районе



Шестой год специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» занимаются борьбой с нежелательной растительностью.



В этом году такую работу планируется выполнить в Прибайкальском районе Бурятии на площади почти 50 гектаров.



Оптимальный срок обработки, когда у конопли вырастает 10-12 листьев. К этому моменту она ещё достаточно молодая и все всходы успевают отрасти.



Как показывает практика, два года после обработки конопля практически не появляется. Она замещается другой травянистой растительностью.



На третий год рекомендуется вновь повторять борьбу, поскольку в почве ещё может оставаться резервный запас семян и при благоприятных условиях могут появляться новые всходы.



Основные места её произрастания это старые, заброшенные скотоводческие фермы, сельхозугодия, придорожные полосы.



Погода установилась благоприятная. Укомплектованные бригады сотрудников филиала готовы приступить к работе.



