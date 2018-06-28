По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в июне 2018 года, самые азартные россияне живут в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Москве
Далее следуют такие города как: Сочи, Пермь, Брянск, Саратов, Челябинск, Воронеж, Самара, Липецк, Красноярск, Тамбов, Тольятти, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Респондентам задавали два вопроса: Вы играете в азартные игры? Если да, то в какие?
Россияне чаще всего играют в карты и различные настольные азартные игры на деньги, делают ставки на спорт (в букмекерских конторах и онлайн) и играют в онлайн казино, уточняет ZOOM MARKET.
Улан-Удэ не попал в рейтинг самых азартных городов России
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