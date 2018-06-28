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В Улан-Удэ откроется посвящённая Галине Шойдогбаевой выставка

В Улан-Удэ откроется посвящённая Галине Шойдогбаевой выставка
Общество, 
Выставка книг приурочена к юбилею оперной певицы

В зале литературы по культуре и искусству Национальной библиотеки открылась книжно-иллюстративная выставка «Народная артистка». Экспозиция приурочена к юбилею Галины Шойдагбаевой, певицы, лауреата международных конкурсов, профессора Восточно-Сибирского государственного института культуры.

На выставке представлены публикации о жизни и творчестве, педагогах и учениках певицы. Представляет интерес книга-альбом народной артистки РСФСР Надежды Петровой «Мои 90 лет», изданная в 2009 году в Улан-Удэ. Первоначальные азы вокального искусства Галина Шойдагбаева постигала в её классе. Педагог увидела в юной ученице будущую оперную звезду. В книге много фотографий, а также статья благодарной ученицы Галины Шойдагбаевой. Узнать о втором её учителе – профессоре Тамаре Дмитриевне Новиченко из Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, у которой на уроках она училась искусству настоящего бельканто, можно из публикации, взятой из интернета.

Книга, изданная к 75-летию Улан-Удэнского музыкального колледжа «Из истории вокального отделения», знакомит нас с однокурсниками будущей оперной дивы, которых по праву называют «Золотым выпуском». Среди них - Баир Базаров, народный артист Бурятии, который был ведущим педагогом училища, воспитал в вокальном классе не один десяток талантливых певцов и певиц, а также его супруга Виктория Базарова, солистка Бурятского театра оперы и балета, ныне – преподаватель класса сольного пения музыкального колледжа.

В разделе выставки «Родной коллектив театра» представлены монографии по истории театра. Творческая деятельность артистки неразрывно связана с Бурятским театром оперы и балета. На сцене Галина Шойдагбаева исполняла основной сопрановый репертуар из русской и зарубежной классики, музыкальных произведений композиторов Бурятии. Каждый спектакль с участием Галины Шойдагбаевой становился событием.

Среди книг, представленных на выставке, есть довольно редкие издания: «Бурят-Монгольский театр: очерк истории», «Оперный театр Бурятии: очерки». Кроме того, представляет интерес книга музыковеда Олега Куницына «Музыкальный театр Бурятии», вышедшая в Бурятском книжном издательстве в 1988 году. Привлекает внимание и чёрно-белый фотоальбом «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени народного артиста Г.Ц. Цыдынжапова». В этом же разделе можно познакомиться с изданиями о творчестве коллег певицы по сцене, с которыми она пела в спектаклях.

Здесь представлены аудиозаписи, в том числе грампластинка «Тоонто нютаг. Родной край», которую можно прослушать и насладиться голосом Галины Шойдагбевой.

Выставка будет работать со 2 по 31 июля, сообщает пресс-служба библиотеки. 
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