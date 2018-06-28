В Иркутской области 663 выпускника ссузов получили дипломы с отличием

Они были награждены почётными медалями



В Иркутской области 663 выпускника средних профессиональных организаций получили дипломы с отличием. 641 из них присутствовали на церемонии награждения почётными медалями «Лучший выпускник СПО». Это бывшие студенты 61 учреждения среднего профессионального образования Ангарска, Братска, Зимы, Железногорска-Илимского, Иркутска, Нижнеудинска, Саянска, Свирска, Тайшета, Тулуна, Усолья-Сибирского, Черемхово, Шелехова, а также посёлков Бохана, Залари, Улькана, Юрты, Усть-Ордынского, Чунского, Оёка. В церемонии, которая проходит в регионе уже восемь лет, приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр образования области Валентина Перегудова.



Ежегодно ссузами выпускается около одиннадцати тысяч квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для транспортной и строительной отраслей, металлургии, машиностроения, материалообработки и энергетики, сельского хозяйства, системы образования, здравоохранения, культуры, спорта, сферы обслуживания и торговли.



На сегодня в системе профессионального образования Иркутской области действует 75 областных, 14 федеральных (в том числе находящихся в составе вузов) и семь частных профессиональных организаций. Подготовка ведётся по очной, заочной и вечерней форме обучения.



Как отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, количество студентов в профессиональных образовательных организациях сейчас составляет более 50 тысяч человек. Ежегодно в систему профобразования поступают более 15 тысяч абитуриентов, и на протяжении последних пяти лет эта цифра растёт. Более тысячи выпускников региона по окончании ссузов ежегодно получают диплом с отличием, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

