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Умирающая жительница Бурятии оказалась перед сложным выбором

Умирающая жительница Бурятии оказалась перед сложным выбором
Общество,  Фото:Первый канал
Умирающая девушка, нашедшая с помощью Первого канала семью для своего сына, рискует остаться без полученной квартиры

Как сообщал «Байкал-Daily», почти год назад жительница Бурятии Светлана Максимова стала героиней передачи «Мужское и женское» на Первом канале. 26-летняя девушка тогда искала новую семью для своего сына, потому что больна ВИЧ и умирает.

В следующем выпуске популярной программы было показано, что множество семей со всей России, а также других стран откликнулись на просьбу о помощи и захотели помочь Свете. В итоге жительница республики выбрала многодетную семью с Алтая, куда они с сыном направились в последующем. Также в конце прошлого года сироте, больной ВИЧ, и её ребенку предоставили в Улан-Удэ однокомнатную квартиру по договору найма специализированного жилого помещения на пять лет.

Сейчас же выяснилось, что приехавшая из Алтайского края Света Максимова оказалась перед нелёгким выбором – поселиться в Улан-Удэ и сохранить жильё, или перебраться к семье, которая уже с большой теплотой относится к девушке и её мальчику, и лишиться предоставленной квартиры. Об этом в эфире телеканала АТВ рассказала Александра Мяханова, известный юрист, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ и общественный деятель.

- Согласно законодательству, это квартира спецфонда – социальное жильё для сирот. В течение 5 лет она не имеет права его приватизировать, а у неё очень мало шансов, что она проживет столько. То есть Света должна жить здесь – и она хочет здесь жить, но жить ей не на что, сейчас девушка едет и ложится в больницу. Но она будет стараться приезжать сюда, поскольку контролирующие органы приходят, проверяют. Если её не будет, то будет подаваться иск в суд, и она может лишиться квартиры, - рассказала телеканалу АТВ Александра Мяханова.

Ситуация усугубляется тем, что у Светланы на сегодня нет средств к существованию, и девушку не берут на работу.

- Я видела эту квартиру, квартира хорошая, но, естественно, она абсолютно пустая. Спят они на полу, ни копейки денег у них нет. Мы приехали, там было полбулки хлеба, и то они её попросили в магазине, вода из-под крана. Дали ей немного денег, - продолжила Мяханова.

Общественный деятель отметила, что Светлана уже собирается ехать обратно к сыну.
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