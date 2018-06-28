В этом году к административной ответственности привлечено свыше 620 граждан
В большинстве районов Иркутской области особый противопожарный режим уже отменён. На территории Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского муниципальных районов он действует до 15 июля текущего года.
В этом году сотрудниками полиции к административной ответственности привлечено свыше 620 граждан по различным статьям кодекса об административных правонарушениях.
Большинство из которых по статье нарушений правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В северных и верхнеленских районах Иркутской области продолжат свою работу по привлечению к ответственности нарушителей законодательства сотрудники полиции и МЧС.
В Иркутской области отменяют особый противопожарный режим
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ребята слушали истории бойца ОМОН
Также будут разыграны призы среди зрителей
Об этом заявил глава Алексей Цыденов
Умирающая девушка, нашедшая с помощью Первого канала семью для своего сына, рискует остаться без полученной квартиры
Депутаты одобрили законопроект о введении Дня БАМовцев
Около 200 ветеранов Бурятии уже прошли курс лечения
В этом году к административной ответственности привлечено свыше 620 граждан
Иркутскую область 26-28 июня посетят президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России», ведущий российский эксперт в сфере развития сельского туризма Александр Мерзлов и член Союза фотографов дикой природы Алексей Романов
Гости музея смогут принять участие в подвижных народных играх и представить свои работы на фотовыставке «СемьЯ»
Здесь будут представлены и картины, скульптуры, предметы религиозного культа
Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» совместно с представителями управляющих компаний Улан-Удэ продолжают промывку внутридомовых систем отопления
Всего ожидается более 5 тысяч гостей
С начала пляжного сезона в Иркутской области погибло 28 человек
Конец июня выдался тревожным для иркутян-инсектофобов (это те, кто боится насекомых)
Ребята оборудовали места отдыха и разместили плакаты