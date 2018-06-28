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В Иркутской области отменяют особый противопожарный режим

Общество, 
В этом году к административной ответственности привлечено свыше 620 граждан

В большинстве районов Иркутской области особый противопожарный режим уже отменён. На территории Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского муниципальных районов он действует до 15 июля текущего года.

В этом году сотрудниками полиции к административной ответственности привлечено свыше 620 граждан по различным статьям кодекса об административных правонарушениях.


Большинство из которых по статье нарушений правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В северных и верхнеленских районах Иркутской области продолжат свою работу по привлечению к ответственности нарушителей законодательства сотрудники полиции и МЧС. 
противопожарный режим
 
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