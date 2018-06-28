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В Бурятии появился новый праздник

В Бурятии появился новый праздник
Общество, 
Депутаты одобрили законопроект о введении Дня БАМовцев

Народный Хурал принял изменения в закон о праздничных днях и памятных датах Бурятии. Теперь республика официально будет 8 июля праздновать День БАМовцев.

- Необходимость принятия данного законопроекта связана с грандиозным строительством БАМа. Данный законопроект призван увековечить это историческое событие, ставшее поистине судьбоносным для многих поколений российских граждан. Бурятский участок – участок магистрали протяжённостью 525 км составляет одну шестую часть протяжённости магистрали, - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года в Бурятии для повышения социальной значимости отцовства появился другой новый праздник - День отца, который по инициативе главы республики Алексея Цыденова назначен на последнее воскресенье октября. Дата приближена ко дню рождения святого благоверного князя Дмитрия Донского (25 октября по новому стилю), у которого было восемь сыновей и четыре дочери. Выходным днём праздник не будет.

Ранее, в мае прошлого года, указом главы Бурятии был введен ещё один новый праздник - День Бурятии. В честь даты основания 30 мая 1923 года Бурят-Монгольской АССР. В этом году уже широко празднуется 95-летие республики.

Справка:

Основной путь БАМа «Тайшет - Советская Гавань» строился с большими перерывами с 1938 года по 1984 год.

В 1938 году началось строительство западного участка от Тайшета до Братска, а в 1939 году подготовительные работы на восточном участке от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани.

Но во время Великой отечественной войны силы строителей были переброшены в центральную часть страны, где шли военные действия. В июне 1947 года продолжилось строительство восточного участка Комсомольск-на-Амуре — Ургал. Первый поезд на полном протяжении линии Тайшет — Братск — Усть-Кут (Лена) прошёл в июле 1951 года, а в 1958 году участок был сдан в постоянную эксплуатацию.

В апреле 1974 года БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой, куда приезжали массы молодых людей.

Многие посёлки и станции БАМа строились одной республикой, краем, областью или городом. Так, азербайджанцы строили станции Ангоя и Улькан; армяне - Кюхельбекерскую и Звёздную; белорусы - Муякан; грузины - Икабью и Нию; казахи - Новую Чару; латыши - Таксимо; литовцы - Новый Уоян; молдаване - Алонку; туркмены - станцию Ларба; таджики - Солони; узбеки - Куанду и Леприндо; украинцы - Новый Ургал; эстонцы - Кичеру.

Множество разъездов и станций построено жителями РСФСР: Тамбовской области - Хурумули; Новосибирской - Тунгала и Постышево; Пензенской - Амгунь; Волгоградской - Джамку; Саратовской - Герби; Куйбышевской - Этыркен; Ульяновской - Ижак; Свердловской - Кувыкта и Хорогочи; Пермской - Дюгабуль; Челябинской - Юктали; Ростовской - Киренга; Тульской - Маревая; Московской - Тутаул и Дипкун; Алтайского края - Эворон; Красноярского - Февральск; Хабаровского - Сулук; Ставропольского и Краснодарского - Лену; Башкирии - Верхнезейск. Жители Чечено-Ингушской, Дагестанской и Северо-Осетинской АССР работали на строительстве Кунермы. Москвичи строили Тынду, ленинградцы – Северобайкальск.

Один из самых сложных участков, Северомуйский тоннель, был введён в постоянную эксплуатацию только в 2003 году.

Стоимость строительства БАМа в ценах 1991 года составила 17,7 млрд руб., таким образом, БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР.

Праздники БАМ
 
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