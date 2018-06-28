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Специалисты «ТГК-14» промывают внутридомовые системы отопления в жилых домах Улан-Удэ

Общество, 
Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» совместно с представителями управляющих компаний Улан-Удэ продолжают промывку внутридомовых систем отопления

В соответствии с приказом минэнерго №103, основными критериями для получения потребителем акта готовности к зиме являются техническая готовность зданий. Одним из наиболее эффективных мероприятий является промывка систем отопления. Данные работы в межотопительный сезон обязаны проводить своими силами управляющие компании: в соответствие с утвержденным графиком в 2018 году необходимо промыть систему отопления в 2160 домах столицы Бурятии, сообщает пресс-служба «ТГК-14».

В рамках подготовки к отопительному сезону специально для проведения промывки внутридомовых систем «ТГК-14» закупила гидроимпульсные установки российского производства марки Буча-К.

Накопление накипи в трубопроводной отопительной системе помимо возникновения аварийных ситуаций, также резко снижает ее эффективность. С помощью импульсного пневногенератора эффективно устраняются различные отложения и загрязнения в системе водоснабжения и в радиаторах отопления. Промывка систем осуществляется быстро, без применения реагентов. Ржавчина, сезонные отложения, ил и другие загрязнения удаляются с первого раза. За счет мощного импульса сжатия-разряжения оказывает комплексное воздействие на очищаемый объект: задействованы гидравлический, пневматический, акустический способы, эффект барботирования и гидродинамической кавитации. Установка разрыхляет, растворяет отложения и выносит их из очищаемой системы без образования засоров в канализацию. Специалисты проводят промывку до момента появления прозрачной воды.

И.о. директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев подчеркнул, что промывка внутридомовых систем является одним из основных условий получения паспортов готовности домов к следующему отопительному сезону.

- Процесс подготовки жилых домов управляющими компаниями к отопительному периоду контролируется Администрацией Улан-Удэ, - отметил Андрей Соболев. – В соответствии с утвержденным графиком из 2160 домов совместными усилиями уже промыто 932 жилых многоквартирных дома.
ТГК-14
 
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