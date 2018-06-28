В Иркутске нашествие саранчи

Конец июня выдался тревожным для иркутян-инсектофобов (это те, кто боится насекомых)



Причина тому — полчища саранчи, прыгающие по городу. Стрекочущие длинноногие насекомые повсюду: на улицах, балконах многоэтажек и даже в квартирах, сообщает WEACOM.RU.



Подобные вспышки активности насекомых были в 2006, 2011 и 2017 годах. Причинами явлениями стали погодные условия.



- Температурный режим, сложившийся в последние дни, пожары, недостаточные осадки — причина того, что саранчи стало так много, — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.



Специалисты успокаивают: саранча опасности для горожан не представляет. Ее активность по прогнозам Россельхозцентра продлится до конца июля, уточняет WEACOM.RU.



