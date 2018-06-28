В Улан-Удэ прошла премьера спектакля о современном Ное

Общество, Фото: Александра Данилова

Постановка начинается с того, что горожанин покупает в супермаркете чипсы и выигрывает в лотерее яхту. ФОТО с премьеры



Накануне, 27 июня, в Русском драмтеатре имени Бестужева в Улан-Удэ прошла премьера спектакля «Перед потопом» Тадаса Монтримаса. Литовский режиссёр обратился к пьесе известных в России современных драматургов – братьев Пресняковых, авторов «новой драмы», на счету которых произведения: «Изображая жертву», «Терроризм», «Воскресение. Супер» и другие.



В постановке рассказывается о горожанине по имени Йон. Он покупает в супермаркете чипсы и выигрывает яхту. Победа в лотерее большой компании неслучайна, убеждают его в магазине: он является избранным, кому предстоит спасти планету. Мужчина – современный Ной, которому необходимо перед очередным всемирным потопом взять с собой на судно близких людей, а также каждой твари по паре, чтобы создать затем новый мир.



По словам режиссёра, спектакль на библейскую тему – это такое своеобразное переосмысление сегодняшнего мира.



- Думать про смерть, конец, мне кажется, всегда полезно, и это просто составляет нас. Если мыдумаем, что нам осталось, к примеру, 50-60 лет, то мы как-то по-другому живём. Если думаем, что нас потом не будет, мы просто исчезнем в какой-то момент, то, значит, думаем про то, как я себя веду, какие у меня отношения с людьми, какой я человек, - говорит Тадас Монтримас.



Философские вопросы о жизни, о её смысле, о чувствах, отношениях поданы здесь в юмористической форме. В то же время постановка является неким предупреждением обществу потребления, которое живет развлечениями, сиюминутными заботами и не задумывается о более важных вещах.



- Была какая-то исходная позиция, от которой мы начали – то, что меня задело, когда я прочитал пьесу. А сейчас, мне кажется, это про какую-то экологию мыслей, про экологию в очень широком смысле, - про то, как мы общаемся с другими, какие мысли у нас в голове, - подытожил режиссёр.



Комедию также покажут сегодня, 28 июня. Этой работой учреждение закрывает свой 89-й театральный сезон.

