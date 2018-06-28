В Улан-Удэ стартует конкурс «Мастер года-2018»

Претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб



Лучшие сотрудники сферы ЖКХ Октябрьского района Улан-Удэ примут участие в конкурсе «Мастер года-2018». Соревнования начнутся 29 июня на спортивной площадке 113 микрорайона у домов № 36-38.



Соревноваться в мастерстве будут сотрудники управляющих компаний и ТСЖ Октябрьского района.



Для того, чтобы принять участие в конкурсе, претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб и нареканий от населения на качество производимых работ.



По итогам выполнения практических заданий будут определены победители в следующих номинациях: «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший столяр», «Лучший электрик», «Лучший дворник».



Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации будут определены по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий. Призёры получат также ценные призы.



Победители районного конкурса будут направлены для участия в городском конкурсе «Мастер года-2018», сообщает администрация Октябрьского района.

