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В Улан-Удэ стартует конкурс «Мастер года-2018»

Общество, 
Претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб

Лучшие сотрудники сферы ЖКХ Октябрьского района Улан-Удэ примут участие в конкурсе «Мастер года-2018». Соревнования начнутся 29 июня на спортивной площадке 113 микрорайона у домов № 36-38.

Соревноваться в мастерстве будут сотрудники управляющих компаний и ТСЖ Октябрьского района.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб и нареканий от населения на качество производимых работ.

По итогам выполнения практических заданий будут определены победители в следующих номинациях: «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший столяр», «Лучший электрик», «Лучший дворник».

Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации будут определены по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий. Призёры получат также ценные призы.

Победители районного конкурса будут направлены для участия в городском конкурсе «Мастер года-2018», сообщает администрация Октябрьского района. 
конкурс
 
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