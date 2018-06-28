Претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб
Лучшие сотрудники сферы ЖКХ Октябрьского района Улан-Удэ примут участие в конкурсе «Мастер года-2018». Соревнования начнутся 29 июня на спортивной площадке 113 микрорайона у домов № 36-38.
Соревноваться в мастерстве будут сотрудники управляющих компаний и ТСЖ Октябрьского района.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб и нареканий от населения на качество производимых работ.
По итогам выполнения практических заданий будут определены победители в следующих номинациях: «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший столяр», «Лучший электрик», «Лучший дворник».
Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации будут определены по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий. Призёры получат также ценные призы.
Победители районного конкурса будут направлены для участия в городском конкурсе «Мастер года-2018», сообщает администрация Октябрьского района.
В Улан-Удэ стартует конкурс «Мастер года-2018»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Претенденты должны иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ и отсутствие жалоб
Участников обучают самостоятельному проживанию в новых условиях
По легенде, на пожаре были пострадавшие. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Он делал ей искусственное дыхание и массаж сердца
Награды вручили на площади Советов
14 июня в почтовое обращение вышла марка, посвящённая чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России
Молодые люди пели, шутили и танцевали
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 июня в республике будет стоять жаркая погода
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции посетили детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях «Огонек», «Березка», «Зорька» и «Родник». Полицейские подготовили для них игры по правилам дорожного движения
27 июня состоялся круглый стол в зале заседания министерства финансов с участниками этнотуристической экспедиции «Маршруты России»
До Иркутска на электромобиле. Такой путь проделал из Польши путешественник Марек Камински. В дороге он больше месяца. И это только половина от запланированных 15 тысяч километров
В администрации Железнодорожного района состоялось заседание координационного совета по профилактике преступлений и правонарушений
Французская писательница Ирэн Фрэн прилетела в Читу собрать материал для своей книги про жену декабриста Ивана Анненкова, французскую модистку Полину Гебль, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 июня в Забайкальском краевом краеведческом музее
26-29 июля рок-фестиваль «Байкал-Шаман» состоится в посёлке Утулик
Выпускники Суворовского военного училища МВД России торжественно получили аттестаты на площади Читы