Талантливой молодёжи Бурятии вручили госпремии

Читают сейчас

В Бурятии прогнозируют жару до +36 Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 июня в республике будет стоять жаркая погода



В Улан-Удэ автоинспекторы провели занятия в летних лагерях Общество, В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции посетили детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях «Огонек», «Березка», «Зорька» и «Родник». Полицейские подготовили для них игры по правилам дорожного движения

Бурятия приняла экспедицию блогеров Общество, 27 июня состоялся круглый стол в зале заседания министерства финансов с участниками этнотуристической экспедиции «Маршруты России»

Путешественник из Польши добрался до Байкала на электромобиле Общество, До Иркутска на электромобиле. Такой путь проделал из Польши путешественник Марек Камински. В дороге он больше месяца. И это только половина от запланированных 15 тысяч километров

В улан-удэнском парке может появиться игровая зона по ПДД Общество, В администрации Железнодорожного района состоялось заседание координационного совета по профилактике преступлений и правонарушений

Французская писательница прилетела в Читу для подготовки книги Общество, Французская писательница Ирэн Фрэн прилетела в Читу собрать материал для своей книги про жену декабриста Ивана Анненкова, французскую модистку Полину Гебль, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 июня в Забайкальском краевом краеведческом музее