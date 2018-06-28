Талантливой молодёжи Бурятии вручили госпремии

Награды вручили на площади Советов
27 июня на главной площади Улан-Удэ в рамках празднования Дня молодёжи России состоялась церемония вручения дипломов лауреатам государственных премий республики в области поддержки талантливой молодёжи. Также прошло вручение красных дипломов выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- С 2006 года 573 человека стали обладателями этой премии федерального и регионального значения. Это говорит о том, что у нас много талантливой молодежи, спортивной молодёжи, которая старается сделать нашу республику лучше и достойнее, - сказала и.о. зампреда правительства Бурятии по социальному развитию Татьяна Быкова.
Красные дипломы вручены 101 выпускнику ВУЗов и СУЗов.
Государственные премии Бурятии присуждены в области поддержки талантливой молодежи за 2017 год 25 молодым людям:
в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»:
- Данжурову Андрею, ученику 9 класса Курумканской СОШ № 1;
- Митиненко Илье, студенту 3 курса факультета искусств Восточно-Сибирского государственного института культуры;
- Пурбуеву Доржо, студенту 4 курса Байкальского колледжа недропользования;
- Хоргановой Александре, студентке 1 курса Бурятского государственного университета;
- Черных Татьяне, директору Нестеровского культурно-информационного центра;
в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»:
- Алексееву Алексею, студенту 4 курса факультета экономики и управления Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
- Бреславскому Анатолию, младшему научному сотруднику Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук;
- Дашеевой Саяне, ученице 10 класса гимназии № 14 г. Улан-Удэ;
- Ерёмко Зинаиде, ведущему инженеру лаборатории экономики природопользования Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;
- Фёдоровой Наталье, студентке 3 курса Авиационного техникума;
в номинации «Профессиональное мастерство»:
- Тулоновой Ольге, преподавателю хореографии Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева;
- Тучинову Очиру, преподавателю физической культуры и туризма Республиканского многоуровневого колледжа;
- Халудоровой Зинаиде, тренеру-преподавателю Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 10 г. Улан-Удэ;
- Хобракову Вячеславу, учителю физической культуры Курумканской СОШ № 1;
- Черниговской Татьяне, инженеру-конструктору 2 категории Улан-Удэнского авиационного завода;
в номинации «Художественное творчество»:
- Афанасьевой Ольге, студентке 4 курса Восточно-Сибирского государственного института культуры;
- Базарову Дэнзэну, ученику 11 класса Кижингинского лицея им. В.С. Мункина;
- Бальжиевой Аните, ученице 8 класса Гусиноозерской гимназии;
- Гурьяновой Милене, ученице 9 класса СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Улан-Удэ;
- Юрьевой Анастасии, ученице 9 класса СОШ № 4 им. Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова г. Гусиноозерска;
в номинации «Любительский спорт»:
- Азаровой Анастасии, ученице 10 класса Курумканской СОШ № 2;
- Корсак Наталии, специалисту Улан-Удэнского авиационного завода;
- Петухову Дмитрию, ученику 10 класса СОШ № 35 г. Улан-Удэ;
- Пищалкиной Ангелине, студентке Республиканскго многоуровневого колледжа;
- Скосырскому Алексею, спортсмену-инструктору Усть-Баргузинской детско-юношеской спортивной школы.
«Байкал-Dailly» представлял фоторепортаж с празднования Дня молодёжи в центре Улан-Удэ.
Талантливой молодёжи Бурятии вручили госпремии
Общество, Фото:
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