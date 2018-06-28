Молодые люди пели, шутили и танцевали
Накануне в Улан-Удэ отметили День Российской молодёжи. Вечером на площади Советов собрались гости и жители столицы Бурятии. Вечер начался с выступления артистов не только из республики, но и приезжих. Среди них были участник телевизионных проектов на каналах «ТНТ» и «Первый», танцор из Кызыла Аяс Допай; ансамбль «Байкальские Волны»; обладатель спец приза Марк Бронштейн в номинации «Битбокс» и многие другие.
Также прошёл Летний кубок КВН и кубок работающей молодёжи. За победу в турнире боролись сборная Отделения Пенсионного фонда России по Бурятии, сборная Улан-Удэнского авиационного завода, команда КВН «Энергетики» МРСК Сибири и чемпионы Бурятии прошлого года ЦДОД «Джида».
В отдельной категории выступили команда КВН «АжДоСлёз» (ВСГУТУ) и новый молодёжный проект, представляющий республику в международном союзе КВН, молодёжная сборная «Берег Байкала».
Собравшиеся с удовольствием поддерживали выступающих аплодисментами, смеялись в ответ на шутки и подпевали знакомые слова в любимых песнях.
В Улан-Удэ весело отметили День молодёжи (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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