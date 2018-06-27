Путешественник из Польши добрался до Байкала на электромобиле

До Иркутска на электромобиле. Такой путь проделал из Польши путешественник Марек Камински. В дороге он больше месяца. И это только половина от запланированных 15 тысяч километров
- Я не думал, что до Иркутска так дойду. На границе Польши и России мне сказали: до Иркутска на этой машине невозможно доехать. Ты до Москвы не доедешь даже, - рассказывает Марек Камински, путешественник.
Сомнение критиков понятно. Еще ни разу на электромобиле не отправлялись в такой дальний путь. Этот транспорт больше подходит для города. Ведь одной зарядки хватает всего на 300 километров. А где искать станции на трассе, да еще и в России? Тем более, что после Екатеринбурга о быстрой зарядке можно было забыть. Но Марек не собирался прекращать экспедицию.
- Можно заряжать на быстрой зарядке, это 1 час 40 минут. На медленной зарядке это может быть 5 часов. Но можно заряжать из обыкновенной розетки во всех местах. Это 12-15 часов, - говорит Марек Камински.
Экспедицию путешественник назвал «без следа». То есть в пути Марек старается не вредить окружающей среде. И дело не только в автомобиле без выхлопов. Мусор иностранец не выбрасывает, а везет с собой в специальных пакетах.
Так он делает не только в этом путешествии. На северном и южном полюсе он также забирал все с собой. Кстати, он единственный человек в мире, который покорил в течение одного года оба полюса Земли. При этом без помощи извне.
И это только одна из тридцати смелых экспедиций Камински. После них отношение к природе сформировалось вполне определенное.
В Иркутске путешественника ждали не только журналисты. Владельцы экоавтомобилей тоже хотели пообщаться с Мареком. Популярность электрокаров только набирает обороты. Поэтому вопросов еще много.
- Порядка 100 автомобилей уже в Иркутске. Буквально за год с десяти автомобилей количество увеличилось до ста. Сейчас активно люди начали интересоваться этой темой, покупать, - говорит Александр Константинов, владелец электромобиля.
Сколько поклонников электромобилей в других странах, Марек узнает уже на следующей неделе. Через три дня он отправится в Монголию, оттуда в Китай, а уже затем в Японию. Конечная точка - город Токио, сообщает 7ka.tv.
Путешественник из Польши добрался до Байкала на электромобиле
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