В улан-удэнском парке может появиться игровая зона по ПДД

В администрации Железнодорожного района состоялось заседание координационного совета по профилактике преступлений и правонарушений



Высказан ряд предложений о необходимости проведения профилактических бесед, викторин по правилам дорожного движения в загородных лагерях, массовых акций по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, проведении рейдов в местах повышенной опасности.



Руководитель администрации Железнодорожного района предложил организовать в парке им Д.Ж. Жанаева игровую зону по изучению правил дорожного движения, на которой могли бы заниматься воспитанники близлежащих детских садов и школ. Также - вовлекать в общественно- патриотическое движение «Юнармия» несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

