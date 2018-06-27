В администрации Железнодорожного района состоялось заседание координационного совета по профилактике преступлений и правонарушений
Высказан ряд предложений о необходимости проведения профилактических бесед, викторин по правилам дорожного движения в загородных лагерях, массовых акций по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, проведении рейдов в местах повышенной опасности.
Руководитель администрации Железнодорожного района предложил организовать в парке им Д.Ж. Жанаева игровую зону по изучению правил дорожного движения, на которой могли бы заниматься воспитанники близлежащих детских садов и школ. Также - вовлекать в общественно- патриотическое движение «Юнармия» несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В улан-удэнском парке может появиться игровая зона по ПДД
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