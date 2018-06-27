Французская писательница Ирэн Фрэн прилетела в Читу собрать материал для своей книги про жену декабриста Ивана Анненкова, французскую модистку Полину Гебль, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 июня в Забайкальском краевом краеведческом музее
Писательница прилетела в краевую столицу 25 июня и за 2 дня посетила краеведческий музей, Музей декабристов и городскую библиотеку имени Нарышкиных. Утром 28 июня Ирэн Фрэн собирается съездить для сбора информации в город Петровск-Забайкальский,где есть собственный музей декабристов.
Переводчиком для прозаика стала начальник международного отдела Забайкальского государственного университета Людмила Эмирзиади.
Ирэн Фрэн — доктор классической филологии, автор романов и исторических сочинений. Её произведения переведены на английский, испанский, португальский, сербский, хорватский, китайский, корейский и греческий языки. На русский язык переведено четыре книги, одна из них — «Клеопатра» из серии «Жизнь замечательных людей». Кавалер Ордена Почётного легиона – высшей государственной награды Франции. Её произведения во много основываются на документальных материалах.
Жанетта-Полина Гебль, про которую готовит книгу Ирэн Фрэн, родилась 9 июня 1800 года в Лотарингии. В 1823 году приехала в Москву на работу в качестве модистки в торговой фирме «Дюманси», а летом 1825 года в Пензе познакомилась с Иваном Анненковым. После восстания декабристов 14 декабря 1825 года Анненкова арестовали, осудили и сослали в Сибирь. Полни Гебль написала письмо к императору с просьбой разрешить поехать к возлюбленному, и в марте 1828 года приехала в Читу, где обвенчалась с Анненковым. Выехать из мест ссылки им позволили в 1856 году.
Французская писательница прилетела в Читу для подготовки книги
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