В Улан-Удэ автоинспекторы провели занятия в летних лагерях

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции посетили детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях «Огонек», «Березка», «Зорька» и «Родник». Полицейские подготовили для них игры по правилам дорожного движения



С увлечением и задором школьники разгадывали тематические загадки, участвовали в конкурсе на знание дорожных знаков, отвечали на вопросы по соблюдению правил безопасного поведения на дороге.



Инспекторы поговорили с ребятами о необходимости ношения световозвращателей, а также напомнили о том, что при переходе проезжей части важно быть максимально внимательными, и порекомендовали не пересекать дорогу, слушая музыку в наушниках, сообщает пресс-служба МВД по РБ.



