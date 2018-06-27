В Улан-Удэ автоинспекторы провели занятия в летних лагерях

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции посетили детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях «Огонек», «Березка», «Зорька» и «Родник». Полицейские подготовили для них игры по правилам дорожного движения
С увлечением и задором школьники разгадывали тематические загадки, участвовали в конкурсе на знание дорожных знаков, отвечали на вопросы по соблюдению правил безопасного поведения на дороге.
Инспекторы поговорили с ребятами о необходимости ношения световозвращателей, а также напомнили о том, что при переходе проезжей части важно быть максимально внимательными, и порекомендовали не пересекать дорогу, слушая музыку в наушниках, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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