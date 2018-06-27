Бурятская группа выступит на «Байкал-Шаман»

26-29 июля рок-фестиваль «Байкал-Шаман» состоится в посёлке Утулик



Как сообщают организаторы, «Байкал-Шаман» - это яркое и самобытное мероприятие с 18-летней историей. За четыре дня его посетят до двух тысяч человек.



В фестивале примут участие известные музыкальные коллективы, как, например, «Н.О.М.» (Петербург), этнические группы «Сагаан Турлааг» (Тункинская долина), «Хама Угы» (Улан- Удэ), танцевальный ансамбль «Ангара». Запланированы спортивные праздники (футбол, волейбол, гиревой спорт) и соревнования среди байкерских сообществ Иркутской области и Республики Бурятия.



Ведётся работа по привлечению участников из Красноярского края и других регионов страны, а также из ближнего зарубежья (ожидаются представители Монголии, состоялись предварительные консультации с представителями «Общества российско-вьетнамской дружбы»).



В рамках фестиваля пройдет экологическая акция «Байкал-Шаман Эко» - уборка силами участников и гостей фестиваля устья реки Бабха и прилегающего побережья Байкала.



Проведением этого и последующих мероприятий продюсерский центр «Байкал-Шаман» намерен способствовать межрегиональному и международному сотрудничеству, развитию культурного и туристического потенциала региона, созданию перспектив непромышленного развития прибайкальской территории, сообщает glagol38.ru.



