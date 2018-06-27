Суворовец из Улан-Удэ получил «Горячее сердце» за спасение животных

Выпускники Суворовского военного училища МВД России торжественно получили аттестаты на площади Читы



В последний раз вот так дружно и в качестве учащихся, чеканя шаг, ровными шеренгами они идут за долгожданными документами - аттестатами. Кто-то из этих суворовцев и дальше будет носить мундир, а кто-то вернется на гражданку. Но а пока они - выпускники. Впереди - вся жизнь на реализацию задуманного.



В сторонке с нескрываемым волнением за происходящим следят родители. Ведь их дети сегодня получают из рук главы региона первые в своей жизни медали - «Выпускнику Суворовского военного училища». Сегодня их удостоились сорок три человека.



- Это те дети, которые достойно представили в прошлом учебном году наше общеобразовательное учреждение во всероссийском конкурсе «Наследники Победы». В очередной раз они приехали оттуда с первым призовым местом, - пояснила Елена Куликова, заместитель начальника Суворовского военного училища МВД по учебной работе.



Среди аттестатов и медалей выделяется одна - особая награда. Анатолий Дымшеев за свое мужество и милосердие получил нагрудный знак «Горячее сердце». В прошлом году в родном городе Улан-Удэ он вместе с отцом стал свидетелем пожара и немедленно бросился на помощь. В трех горящих домах, по счастью, пострадавших не оказалось, Анатолий и его папа решили спасти имущество погорельцев.



- Пока все вытаскивали ценные вещи, я побежал на приусадебный участок и увидел сарайчик, где находились животные. Этих животных я вывел за ограду, за место происшествия и дальше продолжил тушение пожара всяческими методами", - пояснил Анатолий Дымшеев.



Сам Анатолий Дымшеев получил ожоги. Но, говорит, повторись такое вновь - поступил бы так же. Но испытания впереди не менее сложные. Он - будущий юрист. И, как и все суворовцы, по традиции в завершении торжеств, запускает в небо свою фуражку, сообщает ГТРК Чита.

