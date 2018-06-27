Выпускники Суворовского военного училища МВД России торжественно получили аттестаты на площади Читы
В последний раз вот так дружно и в качестве учащихся, чеканя шаг, ровными шеренгами они идут за долгожданными документами - аттестатами. Кто-то из этих суворовцев и дальше будет носить мундир, а кто-то вернется на гражданку. Но а пока они - выпускники. Впереди - вся жизнь на реализацию задуманного.
В сторонке с нескрываемым волнением за происходящим следят родители. Ведь их дети сегодня получают из рук главы региона первые в своей жизни медали - «Выпускнику Суворовского военного училища». Сегодня их удостоились сорок три человека.
- Это те дети, которые достойно представили в прошлом учебном году наше общеобразовательное учреждение во всероссийском конкурсе «Наследники Победы». В очередной раз они приехали оттуда с первым призовым местом, - пояснила Елена Куликова, заместитель начальника Суворовского военного училища МВД по учебной работе.
Среди аттестатов и медалей выделяется одна - особая награда. Анатолий Дымшеев за свое мужество и милосердие получил нагрудный знак «Горячее сердце». В прошлом году в родном городе Улан-Удэ он вместе с отцом стал свидетелем пожара и немедленно бросился на помощь. В трех горящих домах, по счастью, пострадавших не оказалось, Анатолий и его папа решили спасти имущество погорельцев.
- Пока все вытаскивали ценные вещи, я побежал на приусадебный участок и увидел сарайчик, где находились животные. Этих животных я вывел за ограду, за место происшествия и дальше продолжил тушение пожара всяческими методами", - пояснил Анатолий Дымшеев.
Сам Анатолий Дымшеев получил ожоги. Но, говорит, повторись такое вновь - поступил бы так же. Но испытания впереди не менее сложные. Он - будущий юрист. И, как и все суворовцы, по традиции в завершении торжеств, запускает в небо свою фуражку, сообщает ГТРК Чита.
Суворовец из Улан-Удэ получил «Горячее сердце» за спасение животных
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Французская писательница Ирэн Фрэн прилетела в Читу собрать материал для своей книги про жену декабриста Ивана Анненкова, французскую модистку Полину Гебль, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 июня в Забайкальском краевом краеведческом музее
26-29 июля рок-фестиваль «Байкал-Шаман» состоится в посёлке Утулик
Выпускники Суворовского военного училища МВД России торжественно получили аттестаты на площади Читы
Ребята из школьных лесничеств Тюменской, Свердловской и Московской областей примут участие в экологической экспедиции на озеро Байкал «Сила Природы»
Брак был зарегистрирован сегодня
Наталья Шадрина завоевала ещё одну медаль
В Бурятии сохраняется высокая дневная температура воздуха
Наградили студентов, преподавателей, начинающих предпринимателей, добровольцев и общественников
Дацан строят рядом с субурганом
Сейчас идут переговоры с Барнаульским зоопарком
Он выплатит 138 тысяч рублей
Дети приняли участие в весёлых состязаниях
Межрегиональная общественная молодежная казачья организация «Есаул» объявила итоги III межрегионального конкурс детских работ казачьей тематики «Казачьему роду нет переводу»
Для артистов здесь была организована летняя школа
Показ пройдёт в эту пятницу