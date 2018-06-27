Министр спорта Бурятии поздравил пару, сыгравшую свадьбу в День молодёжи

Брак был зарегистрирован сегодня



27 июня Улан-Удэ в торжественной обстановке зарегистрирован брак Сандуева Найдана и Цыдыповой Снежаны.



Дата регистрации их брака совпала с празднованием Дня молодежи в России.



С рождением семьи молодых супругов поздравил министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Бурятии.

