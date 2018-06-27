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Жительницам Бурятии советуют отказаться в жару от каблуков

Жительницам Бурятии советуют отказаться в жару от каблуков
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии сохраняется высокая дневная температура воздуха

Главное управление МЧС России по Бурятии просит соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду.

- Ошибочно мнение, что в жару нужно максимально оголиться! Необходимо лёгкое, но не тесное белье из натуральных тканей, открытыми могут быть лицо, руки и ноги, но весь торс и плечи лучше закрыть – надеть лёгкую рубашку или блузу. То есть, вентиляция и впитываемость пота должны быть обеспечены, - отмечают в ГУ МЧС.

Одежда должна быть свободной, жителям Бурятии советуют не надевать обтягивающую одежду, она способствует перегреванию. Даже плотные хлопковые ткани (джинсы) предпочтительнее, чем синтетика или шерсть.

- Снимите обувь на каблуках. Наденьте простые сандалии на босую ногу или с хлопковыми носками. Не раздевайте маленьких детей догола, снимите памперсы, в них ребёнок может перегреться. Модницам придётся выбирать – здоровье или риск для жизни, - заявляют в ведомстве.

Одежда в жару должна быть лёгкая, из натуральных волокон, минимум синтетики. Носить одежду лучше из светлых тканей. Светлые тона отражают солнечный свет, а тёмные, наоборот, поглощают его.

В жару не рекомендуется есть продукты, согревающие изнутри, например, мёд и сало. Перед сном стоит отказаться от тяжёлых продуктов вроде мяса, потому что переваривание тяжёлой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение.

Охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре продукты с лёгким вяжущим вкусом (хурма или бананы). В питании – предпочтение следует отдавать овощным и фруктовым блюдам, ограничить жирную пищу, избыточное количество мясных продуктов.

В жару резко возрастает опасность кишечных инфекций. Тщательнее соблюдайте личную гигиену, не держите больших запасов продуктов, будьте внимательнее в магазине при покупке продуктов. Будьте осторожны со скоропортящимися продуктами.

В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 3,5 литра жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду.

Обычную воду можно заменить водосодержащими овощами и фруктами. С их помощью организм получает дополнительную порцию витаминов и минеральных веществ. Горячий зелёный чай, который пьют южане, тоже полезен в жару: он регулирует теплообмен. Лучше отдать предпочтение морсам, сокам, минеральной воде.

В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара. На солнце нужно всегда ходить в головном уборе будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка – не важно, главное, чтобы голова была защищена от солнечных лучей. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха.

Следующий совет может показаться жителям города довольно странным, тем не менее, если есть возможность, то ему лучше следовать: постарайтесь свести к минимуму нахождение в общественном транспорте.

Жара и духота в замкнутом пространстве могут спровоцировать головокружение и обмороки, а инфекции в подобных условиях распространяются гораздо быстрее и живут гораздо дольше, чем в осеннюю слякотную погоду или в зимние холода.

В жару специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от занятий спортом. Физические нагрузки увеличивают теплообмен в 5 раз, что может привести к обезвоживанию организма. Но если поклонники фитнеса не могут пропустить ни одного занятия, необходимо, по крайней мере, снизить нагрузки и пить больше воды во время тренировок, отмечают специалисты. 
МЧС
 
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