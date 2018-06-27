Наградили студентов, преподавателей, начинающих предпринимателей, добровольцев и общественников
Сегодня, 27 июня, мэр Улан-Удэ Александр Голков вручил награды победителям конкурса на соискание звания «Лауреат премии мэра «Молодые таланты». Торжественная церемония состоялась на площади перед театром оперы и балета.
- Сегодня мы чествуем лучших молодых людей Улан-Удэ. Перед столицей Бурятии стоит много различных задач, при решении которых нам нужны ваши таланты, креативные идеи и активная жизненная позиция, - сказал мэр. - Уже сегодня вы ведёте большую работу с подростками, которые находятся в трудной жизненной ситуации, оказываете помощь пожилым людям, активно занимаетесь развитием добровольчества и благотворительности, формированием здорового образа жизни, патриотическим и экологическим воспитанием, поддерживаете деятельность общественных организаций. Выступая на олимпиадах, научных конференциях, конкурсах и спартакиадах, вы достойно поддерживаете имидж нашего города и прославляете малую родину своими победами. Спасибо вам за это!
Он также поздравил всех лауреатов с Днем молодёжи России.
В этом году лауреатами премии стали 15 горожан – активные студенты, преподаватели, начинающие предприниматели, добровольцы, общественники, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ наградили талантливую молодёжь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Брак был зарегистрирован сегодня
Наталья Шадрина завоевала ещё одну медаль
В Бурятии сохраняется высокая дневная температура воздуха
Наградили студентов, преподавателей, начинающих предпринимателей, добровольцев и общественников
Дацан строят рядом с субурганом
Он выплатит 138 тысяч рублей
Дети приняли участие в весёлых состязаниях
Межрегиональная общественная молодежная казачья организация «Есаул» объявила итоги III межрегионального конкурс детских работ казачьей тематики «Казачьему роду нет переводу»
Для артистов здесь была организована летняя школа
Показ пройдёт в эту пятницу
Выступят перед зрителями московские артисты
Для создания выставки привлекались искусные мастера по изготовлению костюмов и украшений
В некоторых поездках запущена новая услуга – перевозка домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования
Рыбу перевозили в пластиковых контейнерах без ветеринарных документов
В начале июля пройдут сразу два крупных турнира