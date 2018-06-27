В Улан-Удэ наградили талантливую молодёжь

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Наградили студентов, преподавателей, начинающих предпринимателей, добровольцев и общественников



Сегодня, 27 июня, мэр Улан-Удэ Александр Голков вручил награды победителям конкурса на соискание звания «Лауреат премии мэра «Молодые таланты». Торжественная церемония состоялась на площади перед театром оперы и балета.



- Сегодня мы чествуем лучших молодых людей Улан-Удэ. Перед столицей Бурятии стоит много различных задач, при решении которых нам нужны ваши таланты, креативные идеи и активная жизненная позиция, - сказал мэр. - Уже сегодня вы ведёте большую работу с подростками, которые находятся в трудной жизненной ситуации, оказываете помощь пожилым людям, активно занимаетесь развитием добровольчества и благотворительности, формированием здорового образа жизни, патриотическим и экологическим воспитанием, поддерживаете деятельность общественных организаций. Выступая на олимпиадах, научных конференциях, конкурсах и спартакиадах, вы достойно поддерживаете имидж нашего города и прославляете малую родину своими победами. Спасибо вам за это!



Он также поздравил всех лауреатов с Днем молодёжи России.



В этом году лауреатами премии стали 15 горожан – активные студенты, преподаватели, начинающие предприниматели, добровольцы, общественники, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



