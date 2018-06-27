Дацан строят рядом с субурганом
Продолжается строительство дворца Будды Ваджрасатвы в местности Хилганта - близ села Хилгантуй Кяхтинского района Бурятии.
В прошлом году 28 июля у скалы Аранжин Арьябала в Кяхтинском районе был проведён торжественный ритуал закладки священного сосуда Бумба под здание будущего дворца Важрасаттвы. Церемонию возглавил тогда лично Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
11 лет назад при реставрации старинной ступы здесь была обнаружена статуя Будды. Тогда же был построен новый субурган, а теперь ламы и верующие приступили к возведению храма.
В Бурятии возводят дворец Будды Ваджрасатвы
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