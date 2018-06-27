В Бурятии возводят дворец Будды Ваджрасатвы

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Школьник из Бурятии выиграл конкурс «Казачьему роду нет переводу» Общество, Межрегиональная общественная молодежная казачья организация «Есаул» объявила итоги III межрегионального конкурс детских работ казачьей тематики «Казачьему роду нет переводу»

В поезде «Иркутск – Улан-Удэ» можно будет возить животных в багажном купе Общество, В некоторых поездках запущена новая услуга – перевозка домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования