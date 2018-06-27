В Чите с экс-преподавателя взыскали сумму взяток

Он выплатит 138 тысяч рублей



С бывшего преподавателя Забайкальского государственного университета взыскано более 138 тысяч рублей, незаконно полученных в качестве взяток.



Ранее преподаватель был признан виновным в получении взяток, совершённых с мая 2014 года по июнь 2015 года.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.



- Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию, сославшись, в том числе, на состояние здоровья и тяжелое материальное положение: отсутствие работы, наличие невыплаченных кредитов, необходимость выплаты штрафа по приговору суда, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Забайкальский краевой суд не нашёл оснований для освобождения ответчика от возмещения незаконно полученных денежных средств и оставил решение суда первой инстанции в силе.



Решение суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

