Он выплатит 138 тысяч рублей
С бывшего преподавателя Забайкальского государственного университета взыскано более 138 тысяч рублей, незаконно полученных в качестве взяток.
Ранее преподаватель был признан виновным в получении взяток, совершённых с мая 2014 года по июнь 2015 года.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
- Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию, сославшись, в том числе, на состояние здоровья и тяжелое материальное положение: отсутствие работы, наличие невыплаченных кредитов, необходимость выплаты штрафа по приговору суда, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Забайкальский краевой суд не нашёл оснований для освобождения ответчика от возмещения незаконно полученных денежных средств и оставил решение суда первой инстанции в силе.
Решение суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В Чите с экс-преподавателя взыскали сумму взяток
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