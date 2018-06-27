Дети приняли участие в весёлых состязаниях
Сегодня в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» прошло мероприятие «День спортивных рекордов».
Ребята разделились на 3 команды и соревновались в прыжках в длину, прыжках на скакалке, эстафете с мячом и других заданиях.
Не обошлось без шуточных этапов, которые вызвали много веселья и смеха у детей: «Как вылупляется цыпленок», «Как взлетает самолет», «Кошка ловит муху», сообщили в центре.
День спортивных рекордов прошёл для сирот в Улан-Удэ
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