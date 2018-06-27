День спортивных рекордов прошёл для сирот в Улан-Удэ

Дети приняли участие в весёлых состязаниях



Сегодня в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» прошло мероприятие «День спортивных рекордов».



Ребята разделились на 3 команды и соревновались в прыжках в длину, прыжках на скакалке, эстафете с мячом и других заданиях.



Не обошлось без шуточных этапов, которые вызвали много веселья и смеха у детей: «Как вылупляется цыпленок», «Как взлетает самолет», «Кошка ловит муху», сообщили в центре.

